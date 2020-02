Ragusa,Castello di Donnafugata: presenze da record a gennaio2020

Gennaio 2020 si distingue per essere stato il mese che ha fatto registrare il maggior numero di visitatori da quando il Castello di Donnafugata è stato aperto al pubblico. Un incremento di visitatori di ben 900 unità, pari al +59%, rispetto allo stesso mese nel 2019.

“E’ un buon segno – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che conferma l’andamento registrato dall’estate in avanti e la bontà delle scelte finora effettuate. Il 2019, sebbene generalmente considerato un anno di crisi per il turismo siciliano, ha visto Donnafugata in grado di mantenere i livelli precedenti di presenze e anzi andare controtendenza sviluppando un lieve incremento grazie alle sue aperture serali.

Questo inizio 2020 fa ben sperare per il prosieguo dell’anno.”

“Il Castello di Donnafugata – aggiunge l’architetto Nuccio Iacono – torna a registrare un incremento di visite nei periodi di bassa stagione turistica, dovuto alla presenza di numerosi gruppi provenienti da fuori città e da fuori provincia. Si tratta di istituti, enti, associazioni, club service “fidelizzati”; si tratta di gruppi che tornano a visitare il Castello e il suo Parco per riscoprirne la bellezza, attirati dalle mostre tematiche allestite a rotazione. Sono stati diverse centinaia i visitatori ho avuto l’onore di accogliere e accompagnare lungo il percorso di visita sia all’interno che all’esterno dell’antico maniero di proprietà comunale”.