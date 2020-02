Preoccupazione per i 5 pozzallesi a bordo della nave da crociera

Stanno bene e non hanno segni di malattia i cinque pozzallesi a bordo della nave da crociera Diamond Princess bloccata in quarantena a Yokohama, perchè sono stati riscontrati 65 contagiati dal coronavirus . Lo assicura il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che lunedì sera si è sentito con gli interessati, tre membri dell’equipaggio e due familiari. “Sono un po’ preoccupati ma sereni – spiega il primo cittadino – .Oggi faranno dei nuovi prelievi e sono seguiti con la massima attenzione. Il problema è più che altro psicologico, attendono la data del 19 che dovrebbe essere la fine del periodo di osservazione e la loro speranza è quella di potere essere trasferiti e rientrare in Italia».