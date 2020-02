 Ispica. Atto vandalico ai danni della Camera del Lavoro

Atto vandalico ai danni della Camera del Lavoro di Ispica dove è stata ritrovata questa mattina la vetrata frantumata a colpi di pietra.

Ancor più grave è stato il ritrovamento, insieme alle macerie dei vetri, di un proiettile a salve inesploso. “Non sappiamo di preciso se si tratta di un gesto vandalico fine a se stesso oppure di un atto intimidatorio rivolto alla nostra organizzazione – denuncia il segretario generale della Cgil, Giuseppe Scifo – Dopo il ritrovamento della finestra vandalizzata e dei proiettili è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Ispica ed esposto formale denuncia”.

Alla Camera del Lavoro di Ispica sono prontamente intervenuti lo stesso Scifo e Aldo Mattisi responsabile organizzativo. “Abbiamo parlato con il personale operante nella CGIL di Ispica e ci siamo recati alla Stazione dei carabinieri per un confronto sull’accaduto con il Comandate. Condanniamo il grave atto vandalico e se nel contempo si tratta di un atto intimidatorio, sappiano gli autori che la CGIL non si è mai fatta intimidire da atti simili, e non lo farà sopratutto in questa occasione”.