La Kudos Modica in evidenza lo scorso fine settimana a Ragusa

Ottima performance delle ginnaste della Kudos Modica di Ginnastica che sabato 08 e domenica 09 hanno preso parte alla prima prova del Campionato Regionale a Squadre Silver svoltosi a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI.

1^ posto per la squadra LB Allieve composta da Fidone Ester, Fidone Ersilia, Pumillo Alhena, Iachininoto Mariagrazia, Cerruto Francesca e Careno Francesca.

2^ posto per la squadra LC composta da Garofalo Gabriella, Maggio Sofia, Marino Asia e Pumillo Anahita.

2^ posto per la squadra LA3 Junior/Senior composta da Fratantonio Emily, Vernuccio Beatrice, Occhipinti Aurora, Termini Giuliana, Lopes Aurora e Muriana Morena.

3^ posto per la squadra LB Junior/Senior composta da Galazzo Chiara, Poidomani Marta, Galazzo Alessia e Giannone Nicoletta.

9^ posto per la squadra composta da Garofalo Flavia, Lopes Costanza e Viola Adriana.

11^ posto per la squadra composta da Calabrese Paola, Liuzzo Carola e Ruta Michelle.

17^ posto per la squadra composta da Barrera Sofia, Sortino Simona e Sudano Marika.

La squadra composta da Galota Martina, Rocchi Francesca e Fatuzzo Matilde ha partecipato fuori concorso a causa di un’assenza per infortunio di Matilde alla quale tutta la Kudos augura una rapida guarigione.

Tanti gli elementi nuovi presentati in gara che sicuramente dovranno essere perfezionati in vista della seconda prova.

Molta tensione e tantissime emozioni per molte di loro che al loro debutto in campo gara hanno comunque saputo presentare ottimi esercizi.

Intanto sono già ripresi gli allenamenti in palestra per migliorare gli esercizi in vista della seconda prova del 22-23 febbraio.