United Colors of Chocolate. Il Cioccolato di Modica alla conquista del Mondo. In occasione della seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo in corso di svolgimento a Milano, il celebre prodotto modicano dopo aver deliziato tutta Italia è stato presente in tutti gli stand dei Paesi stranieri. Dall’Indonesia al Perù, dall’Australia allo Sri Lanka passando per Cuba, Polonia, Moldova e Russia. Una riunione delle Nazioni più ricercate sul mercato del turismo alle quali è stato consegnato uno speciale pack contenente una barretta grande, due di cuticci e diverse mini barrette da assaggio. E così il Cioccolato ha toccato le vette di Macchu Picciu, sfiorato le praterie australiane, il mondo misterioso dell’India, Arricchito l’esotica meta dello Zimbabwe e visitato la Terra Santa. Tra i doni ai Paesi esteri, ai tour operator italiani e stranieri e gli assaggi offerti ai visitatori nella sola seconda giornata di BIT sono state consumate 3000 barrette da 150 grammi, 500 scatole di cuticci e 5000 mini assaggi. Trenta sono stati i kg di pasta amara utilizzata per gli show cooking curati dal Maestro Andrea Iurato e dagli alunni di Euroform che hanno attirato migliaia di visitatori nel padiglione Sicilia. La delegazione modicana formata dal Sindaco Abbate, dall’Assessore al Turismo Monisteri e dal Direttore del CTCM, Nino Scivoletto, hanno consegnato i golosi omaggi agli operatori stranieri: “Siamo più che soddisfatti per l’andamento di questa BIT – commentano i tre rappresentanti modicani – perché stiamo raggiungendo pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi alla vigilia della nostra partecipazione. Abbiamo fatto conoscere il nostro prodotto e con esso il nostro territorio ben oltre i confini nazionali, dove peraltro è già ampiamente conosciuto. Inoltre, avendo avuto modo di incontrare tour operators internazionali, compagnie aeree e i vertici politici e dirigenziali del comparto turistico, siamo stati in grado di rafforzare la presenza di Modica ad altissimi livelli. Nei prossimi giorni annunceremo alcune importanti iniziative che riguardano la nostra Città ed il turismo. Non dimentichiamoci che essendo la Città siciliana con il più alto incremento turistico dobbiamo lavorare il doppio per mantenere alti i nostri standard”.