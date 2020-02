Fai Cisl. Auto ferme al Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa

Mezzi esclusivamente disponibili nella sede periferica di Scicli e nei Punti Zona loro assegnati. Da oggi, i dipendenti del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, resteranno così in attesa delle eventuali indicazioni della direzione.

Continua lo stato di agitazione proclamato dalla FAI Cisl territoriale dopo il mancato rimborso dell’indennità chilometrica ai dipendenti addetti alla irrigazione e alla manutenzione che hanno continuato ad utilizzare le proprie autovetture per garantire i servizi di istituto.

La decisione è stata comunicata al commissario straordinario, Francesco Nicodemo, e al direttore generale, Fabio Bizzini, e inoltrata all’assessorato regionale dell’Agricoltura e al Prefetto di Ragusa.

“La decisione è stata assunta nel corso dell’ultima assemblea tenuta dagli stessi lavoratori – sottolinea il segretario generale della FAI territoriale, Sergio Cutrale – Questi lavoratori non percepiscono rimborsi chilometrici da ben nove mesi e alle continue richieste la direzione oppone il totale silenzio. Una situazione assolutamente inaccettabile che abbiamo presentato al Prefetto perché si convochi almeno un incontro con il Direttore del Consorzio.

Tutti i dipendenti addetti ai due servizi – conclude Cutrale – si sono scusati con l’utenza, ma non è più possibile lavorare in queste condizioni che intaccano, inevitabilmente, le economie familiari di ognuno di loro.”