Sanremo 2020: numeri, ospiti e anticipazioni

Dalla conferenza stampa di stamattina si evince una divergenza tra le giurie.

Discorso diverso per quanto riguarda la gara dei giovani: le giurie risultano coerenti.

Per quanto riguarda lo share: ancora record. Sono stati 9 milioni 503 mila, con uno share del 53.3 per cento, i telespettatori che hanno seguito il Festival di Sanremo 2020.

Stasera invece vedremo il meraviglioso Tiziano Ferro esibirsi con “Alla mia età” e poi in un medley con “Non me lo so spiegare”, “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao”, con cui saluterà Sanremo.

Ecco l’ordine di uscita dei big: Michele Zarrillo, Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally, Tosca, Le vibrazioni, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini e Rancore.

Ospiti della serata: Mara Venier, Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Gente de zona, Edoardo Pesce, Wilma de Angelis, Biagio Antonacci e il cast del film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro.