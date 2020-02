Il Ragusa calcio pronto alla difficile gara contro l’Acicatena

Il Ragusa Calcio 1949 prova a migliorare la propria striscia positiva. In termini di risultati. Anche se lo scoglio che si frappone lungo il percorso è tutt’altro che agevole da superare. E non tragga in inganno la posizione in classifica. Il fatto che il prossimo avversario degli azzurri sia impelagato nella zona salvezza, rende le motivazioni della squadra che i ragusani avranno di fronte ancora più consistenti. L’undici guidato dall’allenatore professionista Alessandro Settineri giocherà domani, alle 15, sul campo dell’Acicatena. “L’importante, in questo momento della stagione – afferma il tecnico azzurro – è che la nostra squadra si trovi nelle migliori condizioni per proseguire questo nuovo percorso che ci sta accompagnando in maniera soddisfacente per quanto riguarda i risultati. E’ ancora più importante, però, avere la capacità di confrontarsi con gli altri e di farlo sempre al massimo anche e soprattutto da un punto di vista del gioco e della qualità dello stesso. Domani sarà una trasferta tra le più ardue della stagione, su un campo difficile. Saremo ospiti di una società che comunque in questa categoria c’è da tempo ed è normale che sappia soffrire, se consideriamo l’attuale posizione in classifica. Quindi, cercherà di fare il possibile per tirarsi fuori dalla situazione difficile in cui si trova. Ci confronteremo, con molta probabilità, con un ambiente molto particolare che punterà a fare punti in tutti i modi possibili. I nostri ragazzi devono essere bravi a calarsi in questa realtà e mettere in mostra quella intensità di gioco che ci permette di sfruttare quelle che sono le nostre migliori caratteristiche. Ritengo che Acicatena sia una tappa fondamentale per cercare di proseguire il nostro cammino verso i traguardi che ci siamo posti”.