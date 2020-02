Calcio. Il Modica pronto alla trasferta di Caltagirone

Uno dei big match della sesta giornata di ritorno del girone D del campionato di Promozione si gioca al “Pino Bongiorno” di Caltagirone, dove i biancorossi locali di Ciccio Evola ospiteranno i rossoblu di Filippo Raciti.

Una gara molto attesa che mette in palio punti pesanti per la corsa play off, tra due squadre blasonate che rappresentano due città amiche e da sempre protagoniste in Sicilia.

In settimana il tecnico dei “Tigrotti” Filippo Raciti ha lavorato minuziosamente per preparare al meglio la sfida alla formazione calatina che davanti al proprio pubblico vorrà sicuramente riscattare la sconfitta di sette giorni fa sul campo del Siracusa. Nella gara di andata giocata al “Pietro Scollo” vinsero i biancorossi di Evola con un gol di Totò Incardona (ex di turno insieme a Nicola Polessi che, guarderà però la partita dalla tribuna per squalifica, insieme al suo compagno di squadra Amadou).

Raciti, dal canto suo, potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione. Al “Bongiorno”, dunque, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita e a una bella giornata di sport, vista la buona caratura tecnica delle due squadre e l’amicizia che da sempre lega le due città e le due tifoserie.

Ieri nel tardo pomeriggio, i rossoblu hanno svolto la seduta di rifinitura (nella foto), durante la quale il tecnico dei modicani ha oleato gli schemi e provato alcune soluzioni da poter sfruttare anche a gara in corso.

La sfida play off del “Pino Bongiorno” è stata affidata alla direzione del “fischietto” agrigentino Andrea Augello, che si avvarrà della collaborazione dei “colleghi” di sezione Calogero Lupo e Salvatore Ognibene. Calcio d’inizio fissato per le 15.