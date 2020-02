Il Marina di Ragusa calcio attende l’ostico Giugliano

Domani si gioca la 23esima giornata del campionato di serie D ed il Marina di Ragusa calcio ospiterà la terza forza del campionato (in condominio con l’FC Messina) il Giugliano. Mister Utro avrà tutta la rosa disponibile per una gara molto importante per i colori rossoblu. Di seguito le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato dell’ASD Marina di Ragusa, Francesco Postorino: “Sappiamo che la partita di domenica si presenta molto impegnativa, visto che affronteremo la terza forza del campionato. Il Giugliano ha costruito gran parte della classifica facendo risultati in casa, mentre in trasferta ha faticato un po’. Di contro una squadra, il Marina di Ragusa che paradossalmente ha conquistato più punti in trasferta. Da analizzare anche che da due partite la difesa rossoblù ha retto molto bene contro attaccanti molto pericolosi. Siamo soddisfatti del girone di ritorno e speriamo di poter continuare su questo solco.”

Intanto stamattina la squadra ha fatto visita all’Avis di Vittoria. Ad accogliere i calciatori, il presidente Avis di Vittoria, Giovanni Carbonaro, e il vice presidente Avis provinciale Ragusa, Salvatore Salvo, che hanno accompagnato i rossoblù nei vari step per la donazione: registrazione, visita di idoneità, prelievo. “La visita di stamattina all’Avis – commenta l’AD Francesco Postorino – rientra in un percorso sociale e di solidarietà che la nostra società ha voluto intraprendere da qualche anno. Ringrazio il presidente dell’Avis di Vittoria per la disponibilità e per l’accoglienza, sposando in pieno il nostro pensiero”. Parole di cortesia anche per il presidente dell’Avis di Vittoria Giovanni Carbonaro che ha ringraziato la società e la squadra per la sensibilità dimostrata e aggiunge: “Donare è un alto gesto di valore sociale. Vedere sorridere i bambini, sentire storie a lieto fine, è un’immensa soddisfazione. La donazione del sangue è una scelta libera, consapevole e gratuita. E soprattutto può salvare il bene più prezioso che abbiamo, la vita”.