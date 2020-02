Sanremo 2020: ecco la pagella della terza serata!

Ascolti record anche per la terza serata con 9 milioni 836 mila telespettatori, con uno share del 54.5 per cento, il migliore dal 1997.

La serata di ieri era dedicata alle cover, ha cominciato Michele Zarrillo in coppia con Fausto Leali cantando “Deborah”, poi si sono susseguiti gli altri concorrenti.

Bel momento quello delle 7 donne ovvero Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Elisa, Gianna Nannini ed Emma Marrone, insieme il 19 settembre al Campovolo, protagoniste di un grande concerto per dire basta alla violenza sulle donne e raccogliere fondi da destinare ai centri anti-violenza che si chiamerà “Uno, nessuna, centomila”.

Georgina Rodriguez, lady Ronaldo, non parla granché bene in italiano, proprio per questo motivo avremmo preferito qualcun’altra, ma ci accontentiamo. Ha portato un tango romantico sulle note di Roxane ma poi ha dichiarato: “Questa è la prima volta che ballo un tango in 25 anni”, “E si vede”, scrive qualcuno su Twitter.

Roberto Benigni con “Il Cantico” ha colpito nel segno: ha osato fare una cosa molto difficile e scandalosa, ma è stato premiato per il coraggio dal consenso del pubblico.

Grandissimo successo per Mika: il suo momento conquista la serata toccando il picco di ascolti. Ha reso omaggio alla musica italiana con Amore Che Vieni.

La serata si è conclusa, molto tardi aggiungiamo, con la classifica che vede Tosca con Silvia Perez Cruz con Piazza Grande al primo posto, dopo di lei in ordine:

2. Piero Pelù – Cuore matto

3. Pinguini Tattici Nucleari – Settanta volte

4. Anastasio con P.F.M. – Spalle al muro

5. Diodato con Nina Zilli – 24000 baci

6. Le Vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco

7. Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto – Se me lo dicevi prima

8. Francesco Gabbani – L’italiano

9. Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce

10. Marco Masini con Arisa – Vacanze romane

11. Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani

12. Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

13. Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950

14. Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita

15. Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah

16. Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano

17. Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più

18. Giordana Angi con SOLIS String Quartet – La nevicata del ’56

19. Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu

20. Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio

21. Junior Cally con i Viito – Vado al massimo

22. Riki con Ana Mena – L’edera

23. Elettra Lamborghini con MYSS KETA – Non succederà più

24. Bugo e Morgan – Canzone per te