Modica, Piscina Comunale: pronto il bando per la nuova gestione

Il bando per la nuova gestione della Piscina Comunale di Modica è pronto per essere pubblicato. E’ stato infatti completato il progetto elaborato dagli uffici tecnici del Comune per la profonda opera di ristrutturazione cui deve essere sottoposta la struttura comunale chiusa ormai da alcuni mesi a causa di gravissime carenze strutturali che l’hanno, di fatto, resa inagibile. Il nuovo bando include in se anche i lavori di ristrutturazione che saranno a carico della società che se ne aggiudicherà la gestione per i prossimi anni e che andrà a “scontare” dal canone di affitto l’ammontare degli interventi. “Abbiamo optato per questa scelta – commenta il Sindaco – per velocizzare il più possibile le operazioni e venire incontro alle esigenze dell’utenza e degli stessi lavoratori della Piscina Comunale. La Società che se l’aggiudicherà potrà così cominciare da subito gli interventi ed in tempi brevi potrà riaprire le porte della struttura. Quando è stata decretata la sua chiusura, dalle relazioni avute anche dai Vigili del Fuoco, sono emersi gravissimi problemi strutturali che si erano acuiti negli ultimi anni di utilizzo. Sarebbe stato oltremodo pericoloso continuare a tenerla aperta oltre che fuori da ogni legge ignorare queste lacune. Il progetto di ristrutturazione, proprio a causa della complessità della situazione, ha richiesto diversi mesi di elaborazione ma ormai stiamo vedendo il traguardo davanti a noi. Grazie a questi interventi la Piscina Comunale potrà continuare a “lavorare” per i prossimi anni senza alcun problema”.