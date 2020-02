Basket. La Passalacqua Ragusa insignita del Premio Tricolore

Per la terza volta la Virtus Eirene Ragusa partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Campione del Primo Tricolore, che ogni anno premia le società sportive maschili e femminili che alla data del 7 gennaio hanno conquistato più punti nei vari campionati di appartenenza. L’appuntamento è in programma giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 15,00 a Reggio Emilia. Un nuovo momento prestigioso per la società ragusana, che sarà premiata insieme a società come Fc Inter per il calcio, Virtus Bologna per il basket maschile, Civitanova per il volley, Rovigo per il rugby. L’iniziativa sarà preceduta da un momento di approfondimento dedicato a temi sportivi. Quest’anno sarà trattato, tra gli altri, il tema dell’alimentazione per i ragazzi che praticano sport dilettantistico, ma soprattutto è previsto un momento di dibattito sul professionismo nello sport femminile, a seguito dell’emendamento alla Legge di Bilancio, in merito agli oneri previdenziali, approvato dal Senato. Lo Scudetto del premio «Campione del premio tricolore”, riproduce nel diritto la bandiera della Repubblica Cispadana del 7 gennaio 1797. La Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata Nazionale della Bandiera, è la giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale il 7 gennaio 1797.