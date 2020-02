A Ispica proseguono i lavori post-alluvionali

Continuano i lavori relativi alla messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre scorso a Ispica.

Con non poche difficoltà, è stato eliminato il problema igienico sanitario relativo alla rete fognaria di Cava Mortella. Alla luce delle ultime interlocuzioni avute con la Protezione Civile Regionale ed il Presidente della Regione Musumeci, il sito dovrà essere oggetto di un complesso intervento, sia sotto l’aspetto progettuale che finanziario. Tale intervento porrà rimedio ad ogni potenziale pericolo futuro.

Inoltre, nelle strade extraurbane sono state posizionate delle nuove barriere/guardrail al fine di garantire maggiore sicurezza alla viabilità.

Infine, entro fine mese, secondo la programmazione effettuata, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria presso il Canale Circondariale per quasi 600.000 euro.

E’ stato altresì ripristinato il fondo stradale di alcune arterie extraurbane assai battute dai cittadini.

Il Sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie coglie l’occasione per ricordare che la strada che costeggia il canale circondariale è chiusa al transito e si stanno accelerando i tempi per la messa in sicurezza.