Calcio a 5, Giarratana ospita il  fanalino di coda Pozzallo

L’Asd Giarratana prepara la gara casalinga di sabato alle 16. Sarà il fanalino di coda Young Pozzallo a marcare visita al polisportivo di via Canonico Marziano per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Alla ripresa degli allenamenti, la squadra allenata da Samuele Puma si è presentata con uno spirito sostanzialmente diverso, dopo i tre punti ottenuti in trasferta sul campo del Città di Chiaramonte. Tre punti di valore che permettono ai rossoblù di rimanere nei piani alti della classifica. “Adesso – afferma l’allenatore – serviranno i tre punti casalinghi contro l’ultima della classe per confermare il buon stato di forma di tutto l’organico. I ragazzi sono molto motivati e, tra l’altro, stiamo iniziando a recuperare gli indisponibili che rappresenteranno un ulteriore valore aggiunto per questa fase finale della stagione regolare”. L’Asd Giarratana punta sul rientro del capitano Corallo e del bomber Angelica, fermatosi per problemi al ginocchio in occasione della trasferta di Mazzarrone. “Adesso – spiega il vicepresidente Giacomo Puma – si inizierà a fare sul serio, saremo chiamati a sostenere una serie di scontri diretti che determineranno il risultato finale. Ci alleniamo costantemente per far sì che l’obiettivo prefissato possa essere raggiunto”. Il vicepresidente Puma fa riferimento, poi, ad alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane riguardanti gli orari delle partite. “Non era mia intenzione né tantomeno quella della società rossoblù che rappresento – aggiunge – mancare di rispetto a chicchessia. Sappiamo che si sta facendo il possibile per uniformare gli orari e per rendere il campionato sempre più avvincente. Di questo ringraziamo la Lega perché siamo consapevoli dell’impegno che profondono e non è sempre facile avere riscontri positivi. L’attenzione che hanno profuso in questa direzione è davvero ammirevole. Bene così”.