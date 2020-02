Ginnastica artistica. L’ASD Millennium Ispica ancora in pedana

Ancora un fine settimana in pedana per la Millennium Ispica che torna a Ragusa, presso la Scuola dello Sport, per partecipare al Campionato Regionale serie D – Silver a squadre. Anche in questa occasione l’associazione ispicese ha l’onere e l’onore di organizzare tutto quello che serve per la buona riuscita di una due giorni di Campionato. Soddisfazioni sotto questo profilo arrivano anche dall’ultimo appuntamento tenutosi domenica scorsa al Pala Tricomi di Rosolini dove si sono tenuti i test per tutte le fasce d’età e livelli di ginnastica artistica organizzati dall’associazione ispicese. Medaglie di bronzo, d’argento e d’oro per tutti i partecipanti che hanno pullulato il Palazzetto rendendo ricca di emozioni una intensa giornata di sport. “L’organizzazione di questi eventi – dichiara il tecnico Patrizia Lorefice – richiede tanto impegno, ma la buona riuscita ti gratifica subito. L’unico rammarico è dover disputare queste gare ogni volta in città diverse dalla nostra. L’anno scorso è stato un piacere vedere Ispica piena di gente che assisteva alle gare con un conseguente beneficio per la città. Ma non demordiamo e andiamo avanti. Proseguono intanto a ritmo serrato gli allenamenti per cercare di raggiungere buone posizioni questo fine settimana a Ragusa”.