Sviluppo Ibleo. “Ascolteremo i bisogni della città di Vittoria”

“A dispetto di chi continua con l’arroganza e con gli insulti a ricercare lo scontro, possiamo dire che il nostro movimento politico è impegnato a costruire un progetto serio che, assieme agli alleati, consenta di prefigurare ciò che è meglio per la nostra città. Ecco perché continueremo la fase dell’ascolto, con maggiore intensità rispetto a prima, ed ecco perché abbiamo in programma un’assemblea con la città che terremo a breve”. Parola del segretario del Movimento politico Sviluppo ibleo, Biagio Pelligra, che afferma come “la nostra realtà a Vittoria è fortemente radicata grazie alla crescita di un gruppo dirigente che ha da sempre rappresentato la società civile oltre ad avere incarnato un progetto politico di ampio respiro”. Pelligra prosegue sottolineando che “è tuttora in corso una interlocuzione con alcuni partiti, con altri movimenti politici, con vari soggetti del tessuto sociale e imprenditoriale vittoriese per far sì che possa essere costruita una forte aggregazione destinata a potenziare il percorso di dialogo con la città. Puntiamo su alcune priorità che poi non sono altro se non le battaglie che hanno sempre contraddistinto il Mpsi, vale a dire la valorizzazione delle piccole e medie imprese, la valorizzazione di giovani e famiglie, il decoro urbano e il potenziamento del turismo, in centro e a Scoglitti. Ci muoveremo lungo questa direzione”. Pelligra poi precisa: “Ci dispiace che qualcuno continui a prediligere la politica dello scontro a tutti i costi. Noi, è bene che lo sappia, non cadremo nel tranello. Piuttosto, intendiamo condividere con la città un percorso differente, di unione, proprio alla luce delle difficoltà che Vittoria sta facendo registrare in più ambiti, invocando la necessità di un clima più sereno e collaborativo. Continueremo a fare politica come sempre abbiamo fatto, rispettando tutto e tutti, mettendo in primo piano i bisogni dei cittadini vittoriesi”.