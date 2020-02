Carpentieri: “Ok bando per la piscina ma è solo un primo passo”

Modica. “Ci sono voluti mesi e mesi di solleciti, prese di posizione ed anche interrogazioni scritte ma alla fine una prima battaglia è stata finalmente vinta. Mi riferisco alla notizia divulgata dall’amministrazione comunale in merito all’ultimazione del bando per la nuova gestione della Piscina Comunale che presto sarà pubblicato”. E’ quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al comune di Modica, Mommo Carpentieri che continua: “Certo non comprendo bene il perché di tutto questo tempo perso ma alla fine i miei appelli, affinché qualcosa si muovesse in tal senso, sembrano aver prodotto i primi risultati così come sono serviti quelli riguardo all’impianto di Geodetico di via Serbatoio a Modica alta, finalmente riconsegnato alla città dopo mesi di abbandono e degrado.

Anche per la Piscina Comunale di Modica finalmente l’amministrazione sembra aver rotto il silenzio cosi come avevo chiesto – continua Carpentieri – anche per mezzo di apposita interrogazione da me presentata. Obiettivo di tale interrogazione era infatti comprendere le ragioni per le quali la struttura che ospita la Piscina Comunale del Sacro Cuore continua a rimanere, senza una ragione plausibile, ancora chiusa e quindi negata alla fruizione del pubblico. Ripeto – sottolinea il capogruppo di Forza Italia – il bando, sia chiaro, è solo un primo passo verso la riapertura. Rimarremo a vigilare perché il bando sia pubblicato in tempi celeri e tutto si svolga nell’interesse della città, delle società sportive e soprattutto dei tantissimi cittadini ancora privati di un’importantissima struttura sportiva.

Infine – conclude Carpentieri – considero una scelta vincente essermi interfacciato sempre e direttamente con il primo cittadino visto il totale disinteresse, o meglio dire, l’inesistenza a Modica dell’assessorato allo sport”