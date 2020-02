Parto plurigemellare(4 bimbi) per coppia di origini modicane

Tre bambine e un maschietto. Un parto plurigemellare ha allietato una giovane coppia di origini modicane. La mamma ha dato alla luce quattro gemelli, tutti in ottima salute. Un parto travagliato ma che non ha riservato complicazioni. Il parto è avvenuto al “Gaslini” di Genova. Lui è sottufficiale dei carabinieri a Modica, lei è di Gela. I bambini sono nati di sette mese e stanno bene, come la mamma.