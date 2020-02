Istituita a Monterosso Almo borsa studio “Prof. Giuseppe Amato

Il Circolo “ Leonardo Da Vinci” con sede in piazza San Giovanni , con presidente p.t. Ignazio Amato, ha istituito una Borsa di Studio in memoria del compianto professore Giuseppe Amato. Di che concerto con l’Istituto Comprensivo “Capuana” di Giarratana e Monterosso Almo, con dirigente scolastico il professore Claudio Linguanti, è stato stabilito che la Borsa di Studio sarà assegnata ad un alunno/a meritevole che a conclusione dell’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione consegua il voto di 10/decimi con lode, o 10/decimi o il minimo di 9/decimi. Tra questi si terrà conto della media aritmetica di tutti i voti delle discipline curricolari ottenuti nel triennio, sia nel primo che nel secondo quadrimestre , con esclusione del voto di religione, dei laboratori e del comportamento. In caso di parità di punteggio la Borsa di studio dovrà essere assegnata tenendo conto in via prioritaria sia del conseguimento della lode che della situazione economica con l’isee più basso. La Borsa di studio sarà consegnata con Diploma di Merito dal Presidente pro temporeggia del Circolo “ Leonardo Da Vinci” in occasione di una apposita cerimonia. “ Avere voluto dedicare una Borsa di Studio alla sua memoria – ha affermato il dirigente scolastico Claudio Linguanti – ritengo sia un grande riconoscimento al valore dell’uomo e del docente che prematuramente ci ha lasciati”. Il professore Peppino Amato , docente di tecnologia, nella sua carriera scolastica è stato sempre disponibile ed amato da tutti i suoi alunni che insieme ai colleghi lo ricordano con tanta stima ed affetto.