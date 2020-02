Seconda giornata a Sanremo: il video di Eugenio in via di Gioia

Seconda giornata in sala stampa “Lucio Dalla” degli inviati di Radio Rtm.

Alle ore 11:00 sono stati ospiti in Sala stampa Eugenio in via di Gioia che, appena entrati, hanno deliziato i giornalisti con uno sketch divertentissimo voci e chitarra, ironizzando sul fatto di aver perso ieri sera. Successivamente hanno risposto alle domande dei giornalisti della sala stampa.

Alle 11:30 in sala stampa è arrivata Levante che ha parlato del suo pezzo, delle sue aspettative e dei suoi progetti futuri.

Dalle 12:00 è in onda sulla nostra sezione Radio la diretta della conferenza stampa con Amadeus, Fiorello, Gigi e Ross, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno e Fasulo vice direttore Rai1.

Sotto trovate il video di Eugenio in via di Gioia.

