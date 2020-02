Il circolo didattico di Pozzallo ha la sua autonomia scolastica

Da Fonti ufficiali della Regione Sicilia abbiamo appreso, con grande soddisfazione, che gli Istutiti Scolastici di Pozzallo non saranno oggetto per il prossimo anno scolastico di dimensionamento. Anche il Circolo Didattico, pertanto, conserverà la sua autonomia scolastica.

Questo ci rende orgogliosi a conferma della nostra determinazione di mantenere l’autonomia di tale Istituto proprio per l’importanza storica e sociale che il Circolo Didattico ha per la nostra città dove si sono formati i più illustri cittadini di Pozzallo.

Adesso si spera nella collaborazione di tutti i cittadini affinché si raggiungano i numeri che permetteranno all’Istituto di preservare la propria autonomia scolastica mantenendo così vivo e attivo un pezzo di storia della nostra città.

Il ringraziamento – afferma l’Assessore all’Istruzione Alessandra Azzarelli – va all’Assessore all’Istruzione Regionale Roberto Lagalla per aver accolto la nostra richiesta e per aver, durante la mia visita a Palermo per perorare la causa, dimostrato sensibilità su una questione che ci sta particolarmente a cuore; ciò a dimostrazione del grande rapporto di stima tra il nostro Sindaco e l’Assessore Regionale.