Bandiera Verde 2020 alle spiagge di Marina di Ragusa

“Bandiera Verde” anche per il 2020 alle spiagge di Marina di Ragusa. Tale riconoscimento è stato attribuito dall’Associazione Italiana Pediatri che ha inserito la ridente frazione balneare ragusana nell’elenco di quelle spiagge italiane che hanno le caratteristiche specifiche per essere adatte ai bambini.

Il sindaco Peppe Cassì appresa la notizia dichiara: “Marina di Ragusa è Bandiera Verde, ovvero località marinara con caratteristiche adatte ai bambini per servizi, sicurezza e svago, secondo un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri.

Non sono molte le località che possono vantare questo riconoscimento – 144 tra Italia, Spagna e Romania – ed è importante sapere che metà delle 16 bandiere verdi assegnate alla Sicilia si trovano proprio nel ragusano. E’ un risultato che premia e al tempo stesso sprona l’impegno di Amministrazione e privati, e che ancora una volta conferma la genuinità e il senso d’accoglienza del nostro territorio”.