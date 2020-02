Calcio giovanile. Week end amaro per Modica Airone

Un fine settimana da dimenticare per il Modica Airone, sia per le due sconfitte di misura che per come sono maturati i due risultati. Resta di buono quanto messo in mostra dai ragazzi in campo, con ottime prestazioni e visione di gioco da giovani “esperti”. I due mister trovano interessante il punto sulla prestazione, che fa ben sperare per il futuro di questi ragazzi, pur rimpiangendo il fatto di non essere riusciti a portare a casa punti pesanti per la classifica.

Sconfitta per 0-1 arrivata al Vincenzo Barone, contro la capolista Game Sport Ragusa, per gli

Allievi Regionali Under 17. Peluso e compagni hanno dimostrato di meritare le zone alte della

classifica dando parecchio filo da torcere agli avversari. Purtroppo un big match richiede anche

un’alto livello dal punto di vista arbitrale, ma così non è stato. La gara è decisa dal gol di Cabibbo al 36’ del primo tempo, su una punizione l’attaccante viene lanciato in area e travolge Floridia spingendo il pallone in rete. L’arbitro, dopo aver concesso un calcio di punizione molto dubbio per fallo di Blando, decide di non intervenire su una posizione dubbia dell’attaccante al momento della battuta, ma soprattutto sul contrasto tra il numero 9 ospite e il portiere di casa, costretto alla sostituzione. La gara diventa nervosa e altri episodi caratterizzano questo match che si chiude con la vittoria della capolista e il conseguente allungo in classifica.

Buona la prova arbitrale nel match dei Giovanissimi Regionali Under 15, così come quella dei

ragazzi guidati da Rappocciolo. Un inizio timido, giustificato dal giocare in un ambiente esterno a quello di casa, ma con un crescendo ad ogni minuti trascorso. Il coraggio invade Firera e compagni che iniziano a mostrare il proprio gioco e a far paura al portiere avversario. Una grande occasione capita tra i piedi di Burletti che al momento del tiro si trova il pallone spostato dal terreno e non riesce a calciare con precisione, a tu per tu con il portiere avversario. Nella ripresa arriva il gol casalingo della Libertas Rari Nantes, distrazione generale e imbucata di Miano, che mette in rete l’unica occasione del secondo tempo. Il cinismo porta tre punti alla squadra di casa, tra gli applausi per entrambe le formazioni e i complimenti per la gara giocata ad alti ritmi e con grande qualità.