Comiso, convalidato l’arresto di Vincenzo D’Angelo

E’ stato convalidato dal Gip di Ragusa, Ivano Infarinato, l’arresto di Vincenzo D’Angelo, il 26enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Comiso in flagranza di reato per evasione e minaccia.

D’Angelo, difeso dall’avvocato Alessandro Agnello, era sottoposto agli arresti domiciliari. Si era fatto accompagnare da un amico(denunciato per favoreggiamento) in Contrada Coltello a Vittoria, dalla moglie per ottenere il suo rientro nell’abitazione coniugale di Comiso, che la donna aveva lasciato qualche settimana prima.

Al rifiuto l’uomo la minacciava con un coltello, ma la donna aveva allertato immediatamente i Carabinieri mettendo in fuga il 26enne. Dopo la convalida il magsitrato ha nuovamente destinato ai domiciliari il giovane.