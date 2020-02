Lavori marciapiede litoranea Ispica. L’intervento di Pluchinotta

Il consigliere comunale di Ispica Giuseppe Pluchinotta giudica del tutto inadeguato e privo di finalità il marciapiede in fase di realizzazione sulla S. P. 67 Pozzallo-Marza, nel tratto dal Km 8,000 Al Km 9,500. “I lavori avviati in questi giorni – dichiara Pluchinotta – avranno un costo di €130.000, una somma ingente per un’opera che presenta delle criticità già dalla sua progettazione, tant’è che avevo chiesto anzitempo al Sindaco di ritirare la delibera per la sua realizzazione. Un’opera che non riqualificherà il nostro litorale, sia per la sua pericolosità, visto che nessuna recinzione è stata prevista, sia perché ristringerà la carreggiata. Insomma perché tutto questo interesse per un pezzetto di litoranea a fronte dei tanti interventi urgenti che interessano altre zone sempre della costa? Perché non investire, ad esempio, nell’illuminazione pubblica visto che alcuni tratti sono lasciati completamente al buio (come la Ispica -mare, la litoranea fino all’incrocio con la Bufali-Marza, la “Ucca a Marina”) ridando sicurezza ai tanti residenti? Tutto questo poteva essere evitato se solo l’Amministrazione avesse ascoltato di più”.