Al via i lavori di restauro Chiostro Immacolata a Comiso

Al via i lavori di ristrutturazione e restauro del Chiostro facente parte del complesso architettonico della Chiesa di San Francesco all’Immacolata di Comiso. Il plauso dell’on. Giorgio Assenza.

“Un caloroso ringraziamento va al Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, per l’ennesimo impegno assunto e mantenuto nei confronti della città di Comiso e del territorio ibleo, al governo regionale e segnatamente all’Assessore alle Infrastrutture, on. Marco Falcone, per il reperimento e lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell’opera.

Il restauro del Chiostro dell’Immacolata, uno dei tesori dell’architettura iblea, è un ulteriore segno dell’attenzione del governo regionale verso l’area iblea ed è parte di un’organica strategia di sostegno del patrimonio culturale, della crescita turistica e dello sviluppo economico del ragusano, nonché dell’intera Isola di Sicilia”.

E’ quanto dichiara l’on. Giorgio Assenza, Presidente del Collegio dei Deputati Questori all’ARS.