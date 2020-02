Visita dell’Ambasciatore di Cuba in Italia al Comune di Ragusa

Il sindaco Peppe Cassì ha ricevuto stamane al Comune in visita di cortesia, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo e degli assessori alle cultura e turismo, rispettivamente Clorinda Arezzo e Ciccio Barone, l’Ambasciatore di Cuba in Italia Josè Carlos Rodriguez Ruiz, accompagnato dal ministro consigliere Alfonso Ramo.

L’Ambasciatore si trova da qualche giorno in Sicilia per una serie di inconti con i rappresentanti del Governo regionale e diversi sindaci dei comuni dell’Isola. Scopo della sua visita quella di creare le condizioni per favorire tra la terra siciliana e Cuba l’avvio di scambi culturali ed economici. Per questo motivo nel corso del cordiale incontro al Comune l’illustre ospite ha parlato dell’interesse che il suo Paese rivolge a tutti i prodotti made in Italy ed in particolare, per quanto riguarda la Sicilia, alla produzione dell’agroalimentare e dell’artigianato. Particolarmente interessante

per Cuba, ha sottolineato, sono anche gli scambi culturali utili a conoscere e scoprire le due diverse realtà territoriali. Il sindaco Cassì oltre a ringraziare per la visita resa al Comune l’ambasciatore ed il ministro consigliere che lo ha accompagnato, si è detto disponibile ad allacciare dei

rapporti di collaborazione con Cuba per promuovere scambi culturali e commerciali. “Ragusa – ha detto il primo cittadino – è una città aperta ed accogliente che si

distingue per la laboriosità della sua gente; l’economia del nostro territorio si basa prevalentemente sull’agricoltura e sul turismo. Il Comune è disponibile ad avviare dei confronti tra operatori culturali e commerciali di Cuba e quelli ragusani; per questo motivo organizzeremo quanto prima alcuni incontri”. A fine visita il primo cittadino ha donato all’Ambasciatore un bassorilievo in pietra

che riproduce lo stemma della città ed una pubblicazione sul Castello di Donnafugata che è stato visitato nel corso della giornata dall’ospite.