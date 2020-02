Comiso, minaccia la moglie per farla tornare a casa. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno arrestato in flagranza di reato per evasione e minaccia Vincenzo D’Angelo, 26enne, e denunciato per favoreggiamento il suo amico G.C., 37 anni.

In particolare, D’Angelo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, si era fatto accompagnare dall’amico a Vittoria, in Contrada Coltello, dalla moglie per ottenere il suo rientro nell’abitazione coniugale idi Comiso, che la donna aveva lasciato qualche settimana prima.

Al rifiuto della vittima di tornare a casa, l’uomo la minacciava con un coltello, ma la donna ha allertato immediatamente i Carabinieri mettendo in fuga il 26enne. I militari dell’Arma hanno subito svolto un’attività di ricerca, riuscendo a rintracciare e a bloccare l’uomo che aveva tentato di far perdere le proprie tracce. Per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Ragusa su disposizione del Gip del Tribunale di Ragusa.