Continua la successione di incidenti stradali in via Nazionale a Modica, l’arteria che collega la parte bassa della città con il Quartiere Sorda. Ancora una minicar con a bordo uno studente a perdere il controllo del veicolo molto probabilmente a causa dell’asfalto viscido andando a sbattere contro il guardrail. Il giovane è stato trasferito al Maggiore di Modica tramite il 118 intervenuto sul posto. Si tratta del quarto sinistro sul luogo nel giro di un mese, tra cui uno mortale che come si ricorderà costò la vita ad un 78 enne lo scorso 16 dicembre sempre alla stessa ora dell’incidente odierno. Circa dieci giorni fa era toccata ad un’altra minicar condotta da una giovane che in maniera analoga perse il controllo del piccolo mezzo.