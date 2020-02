Carenza d’organico al Tribunale di Ragusa. Incontro coi politici

Presso l’Aula di adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa si è tenuto l’incontro con i Sindaci dei comuni ragusani e la deputazione iblea per affrontare la questione della grave carenza di organico del Tribunale di Ragusa.

La Presidente Emanuela Tumino ha rappresentato la grave emergenza che vive lo stato della giustizia nel circondario del Tribunale di Ragusa ed ha chiesto alle Autorità presenti di condividere la problematica al fine di mettere in atto tutte le iniziative possibili.

Alla presenza del Procuratore della Repubblica, Fabio D’Anna, e del Presidente del Tribunale, Insacco, che hanno condiviso appieno la questione rappresentata, si è discusso della gravissima emergenza del Tribunale di Ragusa causata dalla cronica carenza di organico, dal continuo turn over dei magistrati e dalla insufficiente ed inadeguata rimodulazione della pianta organica operata dal Ministero.

All’incontro hanno partecipato i parlamentari Giorgio Assenza, Nello Dipasquale, il Sindaco di Ragusa, il Sindaco di Chiaramonte Gulfi, il Vice Sindaco di Modica ed il Vice Sindaco di Scicli.

Preso atto della grave situazione, tutte le parti hanno aderito all’idea di un tavolo di concertazione e hanno stabilito di porre all’ordine del giorno dei rispettivi consessi la problematica in questione, di sollecitare il CSM per la richiesta di assegnazione di nuovi magistrati e la rideterminazione della pianta organica e per richiedere un incontro con il Ministro della giustizia ed il Vicepresidente del CSM.