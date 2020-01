Tributo a Giorgio Gaber. L’8 febbraio al Garibaldi di Modica

Con un tributo a Giorgio Gaber continua la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 8 febbraio, alle ore 21.00, un concerto dedicato al poliedrico artista che con il suo teatro-canzone ha raccontato trent’anni del nostro Paese – dagli anni 70 fino alla morte avvenuta nel 2003. Il teatro modicano gli rende un tributo con lo spettacolo dell’Associazione Culturale Art Evolution: in scena Michele Cicero alla fisarmonica e al piano, Giuseppe Guarnieri al pianoforte e alla voce e Antonio Cavallo alle chitarre e ai cori, mentre Riccardo Tona sarà il narratore.

Come da tradizione del teatro-canzone, la musica s’intreccerà con i monologhi e il gioco di luci ricreando quel ritmico alternarsi di canzoni e dialoghi con cui il grande Gaber riuscì ad affrontare importanti tematiche sociali e culturali dell’epoca.

Un omaggio che toccherà le più note canzoni del cantautore, da “Destra–Sinistra” a “La libertà”, a “La nave” e tanti altri successi, per ricordare il grande genio e soprattutto la sua straordinaria opera.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi, presidente il sindaco Ignazio Abbate, direttore artistico Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata; in collaborazione con il Comune di Modica e la Regione Siciliana, e il sostegno di Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Avimecc e Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Biglietti disponibili su https://urly.it/343m7 o al botteghino del teatro. Per informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.