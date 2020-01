A Modica uno dei tre coreutici della Sicilia: presente Lagalla

Il Corso Coreutico dell’Istituto Verga di Modica è un’eccellenza siciliana (solo tre quelli presenti in Regione) e da quest’anno, grazie ad una sinergia tra l’Istituto, il Comune di Modica e l’Assessorato Regionale, può usufruire in esclusiva di un edificio storico come il palazzo che ha ospitato per tanti anni le classi dell’Istituto Magistrale e della Scuola Media Ciaceri. Grazie al trasferimento della Ciaceri nei locali di Corso Garibaldi è stato possibile consegnare, dopo i lavori di restauro, l’intero edificio all’Istituto Verga. Per la cerimonia ufficiale di consegna è arrivato da Palermo l’Assessore Roberto Lagalla, da sempre vicino al mondo scolastico ibleo e modicano in particolare (si ricordino gli stati generali della scuola tenuti a Palazzo S.Domenico nel 2018). “Ringrazio l’Assessore Lagalla – commenta il Sindaco – che ha voluto fortemente esserci, rimandando diversi impegni a Palermo. La sua vicinanza non è nuova a questa comunità ed oggi l’ha ribadito ancora una volta semmai ce ne fosse bisogno. I lavori effettuati ci hanno restituito un edificio preziosissimo da un punto di vista storico ma anche funzionale. L’abbattimento delle barriere architettoniche grazie alla realizzazione dell’ascensore lo rende fruibile a qualsiasi utenza, il restauro dei locali (compresa la creazione di una sala da ballo) li rende accoglienti per gli studenti che provengono da diverse parti del territorio del sud-est per frequentare un corso unico nel suo genere come il Coreutico che, insieme al musicale, rappresenta una peculiarità nella variegata offerta formativa offerta oggi dalla Città di Modica”.