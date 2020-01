A Comiso nuova nomina CDA Fondazione Bufalino per Digiacomo

“ Come previsto dallo statuto della fondazione Bufalino, ho nominato il CDA della stessa. Il nome nuovo è quello di Pippo Digiacomo – commenta il primo cittadino –. Si è trattato di una scelta quasi “fisiologica” poiché, a voler tornare indietro nel tempo, Pippo Digiacomo fu proprio l’artefice della creazione della fondazione durante il suo primo mandato di sindaco. Sono certa che il nuovo consigliere darà un ampio ed ulteriore contributo alla fondazione Bufalino che annovera già da anni molteplici eventi e momenti di alta cultura e di spessore non solo per la nostra città. Pippo Digiacomo, nel ruolo di consigliere, sostituirà il dott. Renato Meli che venne designato come presidente della fondazione dal CDA. Colgo l’occasione – conclude Maria Rita Schembari – per ringraziare Renato Meli per il meritorio lavoro svolto durante gli anni di questo incarico”. Il nuovo presidente, verrà eletto dal CDA durante la prima riunione utile.