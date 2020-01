Sabato a Ragusa evento della Lega Nuoto delle Forze Alleate

Alle 9 di sabato 1° febbraio presso la piscina comunale di Contrada Selvaggio si svolgeranno delle gare di nuoto organizzate dalla squadra americana della disciplina sportiva della Base Aereonavale di Sigonella che fa parte di un circuito privato no-profit di nuotatori appartenenti a 18 squadre delle scuole a curriculum americano che operano in vari paesi del territorio europeo.

La squadra americana di Sigonella infatti quest’anno è stata incaricata di organizzare l’evento Regionale della Divisione Sud che comprende le squadre di Aviano, Lisbona, Napoli, Vicenza, Rota e Sigonella. L’Amministrazione comunale ed il sindaco Peppe Cassì accogliendo la richiesta di potere tenere questo evento sportivo a Ragusa ha autorizzato l’utilizzo delle piscina di proprietà dell’Ente. Questo evento porterà in città 200 nuotatori, le loro famiglie ed i tecnici delle varie squadre partecipanti. Per molti atleti in gara l’appuntamento di domenica è considerato un’opportunità per qualificarsi alle gare europee che si svolgeranno in Olanda a cui parteciperanno i migliori nuotatori di tutte le 18 squadre della Lega Nuoto delle Forze Alleate Europee.

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Eugenia Spata saranno presenti sabato mattina presso la piscina comunale alla cerimonia di avvio dell’evento sportivo.