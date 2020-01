“Con molta commozione, abbiamo assistito, in queste ultime ore, al toccante applauso che l’intero parlamento europeo ha tributato alla senatrice Liliana Segre la quale ha ricordato con coraggio e cuore la barbarie nazista di cui fu vittima”.

Ad affermarlo sono i componenti del gruppo consiliare M5s Ragusa che si uniscono al coro di quanti sottolineano lo spessore della testimonianza della senatrice, vittima delle leggi antiebraiche emanate dal fascismo alla fine del 1938 che costarono a migliaia di ebrei, tra cui anche Liliana Segre, l’espulsione dalla scuola, l’arresto e l’invio nei campi di sterminio nazisti.

“Parlare di quel periodo buio che fu il nazifascimo – affermano i consiglieri pentastellati – è un dovere di tutti i cittadini, a maggior ragione dei rappresentanti politici che hanno il dovere di mantenere alto il livello della memoria di ciò che accadde. Siamo sinceramente preoccupati per alcuni rigurgiti neofascisti che continuano a registrarsi su tutto il territorio nazionale e ancor più preoccupati per il fatto che questi episodi sono cavalcati da alcuni leader politici per fare accrescere il consenso dei loro partiti di destra. Alcuni di questi partiti, e ci riferiamo alla Lega e a Fratelli d’Italia, fanno oggi parte organica della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale della nostra città. Auspichiamo che il sindaco sappia ben discernere, ed eventualmente prendere le distanze, gli atteggiamenti che potrebbero anche solo lontanamente adombrare prese di posizione di carattere autoritario che si richiamino a periodi che, invece, speriamo non ritornino mai più”.

“D’altro canto – continuano i consiglieri pentastellati – abbiamo preso atto, con soddisfazione, che alcuni consiglieri della maggioranza hanno sollecitato il primo cittadino a prendere posizione sulla richiesta di cittadinanza onoraria da conferire alla senatrice Liliana Segre. Ci chiediamo, però, al di là di quella che potrà essere la decisione definitiva del primo cittadino, che non si è ancora espresso in proposito, se la senatrice Segre accetterà la richiesta della nostra città. Sarebbe opportuno conoscere quale sarà la decisione del primo cittadino e se, per caso, lo stesso sarà destinato a subire le resistenze di quei partiti presenti in maggioranza, cioè Fratelli d’Italia e la Lega, che hanno posizioni assolutamente destrorse, che potrebbero frenarne la scelta. Auspichiamo, dunque, che l’amministrazione comunale riesca a pronunciarsi subito con riferimento al doveroso riconoscimento che occorrerebbe conferire a una delle ultime testimoni della barbarie nazifascista”.