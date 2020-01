Modica. Il digitale che trasforma la Pubblica Amministrazione

Si è concluso ieri a Palazzo San Domenico il corso di aggiornamento, sono nove i Comuni siciliani interessati, denominato “Operazione Risorgimento Digitale, la trasformazione Digitale della P.A.” che ha visto come formatori due ingegneri della TIM: Marco Tealdo e Giovanni Badami.

A conclusione delle tre sedute (di tre ore ciascuna) sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione (uno anche per il sindaco Ignazio Abbate come da foto) ai trenta dipendenti, di vari uffici e sezioni, che operano nell’Ente.

L’obiettivo della formazione nella Pubblica Amministrazione è stato quello di fornire un quadro introduttivo sulla trasformazione digitale e su come sta cambiando la pubblica amministrazione. Contestualmente sono stati illustrati gli strumenti i servizi e le opportunità della trasformazione digitale per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini e condividere buone prassi ed esempi virtuosi. In una sintesi il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)

Il progetto ideato dalla TIM per 107 comuni italiani ha previsto nella prima settimana un front office pubblico con i cittadini che sono stati accolti in Piazza Matteotti in un Tir adeguatamente attrezzato e successivamente con lo svolgimento del corso di formazione a trenta dipendenti comunali.

Uno dei valori aggreganti nel processo di trasformazione digitale è quello dell’inclusione sociale; cardine peraltro della Repubblica Digitale un manifestato sottoscritto dalla TIM.

Come hanno illustrato i due formatori si sta operando una trasformazione che conduce alla rete digitale del Comune, dai percorsi analogici che sinora hanno caratterizzato il rapporto cittadino/ente locale.

“Ci consideriamo un Comune privilegiato, commenta il sindaco Ignazio Abbate, per avere avuto la possibilità, prima i cittadini e poi i dipendenti comunali, di avere piena conoscenza di quello che è una svolta epocale che si chiama trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Questo consentirà risparmi in termini di tempo impiegato e di risorse per ottenere un servizio, efficienza e migliore qualità delle prestazioni rese. Tutto il materiale oggetto del corso è nostra intenzione metterlo a disposizione e a conoscenza, in modo capillare, a tutto il personale del Comune perché possa entrare in questa realtà che è già futuro.”