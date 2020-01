Piano di mobilità di Ibla tema di incontro con l’Amministrazione

Amministrazione comunale, residenti ad Ibla, attività commerciali e ricettive che operano nell’antico quartiere della città si sono incontrati mercoledì pomeriggio presso la Delegazione municipale di Piazza Pola per discutere sul Piano per la mobilità di Ibla per il quale il Comune sta lavorando.

“Abbiamo voluto promuovere questo importante momento di condivisione – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì al termine dell’incontro a cui sono stati presenti il vice sindaco con delega allo sviluppo economico e trasporti sostenibili, Giovanna Licitra ed il presidente della Commissione consiliare Assetto del Territorio Salvatore Cilia – soprattutto per affrontare la questione degli accessi e dei parcheggi. In attesa della Vas, la certificazione che attendiamo ancora dalla commissione regionale per sbloccare l’iter del parcheggio multipiano, e dello sblocco dei fondi della Legge su Ibla parte dei quali destinati al completamento del parcheggio San Paolo, la linea non può che essere una: puntare sull’utilizzo di bus, navette e mobilità alternativa sfavorendo l’accesso alle auto di chi non risiede, non dimora o non è titolare di attività a Ibla, come accade nei più importanti borghi storici.

Il piano comprende maggiore frequenza di trasporto pubblico implementato da navette, censimento e revisione dei pass, un nuovo regolamento di accesso ed una ztl più ampia con varchi video sorvegliati e riconoscimento targhe, modifiche mirate per migliorare la circolazione. Con soddisfazione abbiamo appreso che le nostre idee coincidono in più punti con la proposta che residenti ed esercenti di attività ci hanno esposto. È l’atteggiamento propositivo e di condivisione che permette a una comunità di fare squadra e crescere”.