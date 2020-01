Caro voli, arriva l’ok ai prezzi scontati per Trapani e Comiso

Caro voli in Sicilia verso una risoluzione. Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto per la continuità territoriale dell’aeroporto di Trapani Birgi. E non solo. Manca poco anche per il bando relativo allo scalo di Comiso.

Con i due bandi verranno stanziati circa 50 milioni di euro che consentiranno una riduzione dei prezzi da e per i due aeroporti siciliani. Per le tratte sociali da e per l’aeroporto di Trapani il tetto massimo dei prezzi è compreso tra i 35 e i 45 euro. Il bando di Comiso, per il quale a breve arriverà la firma, il tetto massimo oscilla tra i 38 e i 50 euro. I prezzi devono comunque intendersi per ogni singola tratta.

Il decreto prevede inoltre che le compagnie aeree che parteciperanno al bando potranno proporre anche offerte a un costo ancora più vantaggioso in cambio di sostegni pubblici.