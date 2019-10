La presentazione del volume “Le Pietre dei Giganti” di Jean Guilaine, illustre archeologo e preistorico francese, si terrà al Museo Civico di Modica “Franco Libero Belgiorno” venerdì 18 ottobre, alle 17.30. Ad introdurre l’evento sarà il Sindaco Ignazio Abbate e quindi sono previsti gli interventi dell’Assessore alla Cultura, Maria Monisteri, e del Presidente dell’Archeoclub di Ragusa, Enzo Piazzese. La presentazione dell’opera è affidata a Massimo Cultraro, docente dell’Università degli Studi di Catania e al Direttore del Parco Archeologico di Camarina e Cava d’Ispica Giovanni Distefano. La presentazione è patrocinata dall’assessorato alla Cultura dell’ente.

Il volume, edito da Edizioni di Storia e Studi Sociali, propone una presentazione dell’architettura megalitica nel Mediterraneo in età preistorica e affronta una serie di problematiche sulle architetture megalitiche, sui dolmen, sulle tombe ipogee collettive, sui santuari dislocati in Europa, in Sardegna, in Corsica, in Sicilia, a Malta, in Africa. Gli archeologi Massimo Cultraro e Giovanni Di Stefano presenteranno una serie di riflessioni sui sistemi sociali e sulle dinamiche di genesi diffusione del fenomeno megalitico.

“Il nostro Museo è luogo delle memorie archeologiche e storiche, commentano il Sindaco e l’assessore Monisteri, ma è anche un polo culturale della città grazie ad una programmazione di attività dinamiche che coinvolgono la scuola e la cittadinanza”.