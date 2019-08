Al “Kennedy” arriva alla corte del Santa Croce il Ragusa per la prima di Coppa Italia.

Si comincia a fare sul serio e già c’è aria di derby con l confronto di Coppa Italia (gara d’andata del primo turno) fra il Santa Croce calcio e il quotato Ragusa. Ci si lascia alle spalle quindi il cosiddetto “calcio d’agosto” e si in comincia a lottare per i tre punti e per obiettivi ben prestabiliti. Le due gare di Coppa saranno il prologo all’inizio del campionato di Eccellenza che inizierà fra quindici giorni e proprio mercoledì prossimo 4 settembre, nella sede della LND Sicilia, verrà stilato il calendario del massimo torneo regionale. I biancazzurri si presentano a questa nuova stagione con una squadra rinnovata in quasi tutti i reparti e con giocatori giovanissimi che hanno fatto abbassare di molto l’età media della rosa a disposizione di mister Gaetano Lucenti. Alle partenze di Alma, Fiore, Scerra, Leone e Evola, si sono contrapposti gli arrivi di Sferrazza, Runza, Floridia, Iozzia e del duo argentino Stechina e Reinero. I confermati della scorsa stagione sono i portieri Cavone, Salerno e Quattrocchi, i difensori Ravalli e Silva, Parisi e Iurato, i centrocampisti Tomaino, Gravina, Garofalo e infine gli attaccanti Nicosia e Di Rosa. Inoltre è stato rimpinguato il gruppo “Juniores” con i tesseramenti dei giovani classe 2002: Mascara, Battaglia, Quartarone e Distefano; tutti provenienti dalla scuola calcio Game Sport di Ragusa. Il lavoro di mister Lucenti è aumentato notevolmente, anche se, i progressi visti nei test precampionato sono stati soddisfacenti. La squadra è in continua crescita e nonostante i molti cambiamenti apportati, sia il ritmo che il gioco sembrano aver convito Lucenti. Domenica pomeriggio contro il Ragusa sarà un test probante per la squadra del “Cigno”, perché si confronterà con una “big” del prossimo torneo di Eccellenza che per caratura di rosa e per gli obiettivi dichiarati non nasconde le proprie ambizioni di primato. I biancazzurri, in ogni caso, non si daranno per vinti e daranno battaglia in campo per ben figurare davanti ai propri tifosi. La gara si giocherà al “Kennedy” con inizio alle ore 16.00 e sarà diretta dal signor Alessio Marino della sezione di Acireale che sarà collaborato dai signori Di Martino e Artellini della sezione di Ragusa.