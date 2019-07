Modica. Prende il via da lunedì a Pozzo Cassero la festa del Sacro cuore di Gesù. Domenica 28 la processione

Al via da lunedì, nella parrocchia rurale di Pozzo Cassero, una delle campagne più suggestive del Modicano, la festa del “Sacro Cuore di Gesù”. Si tratta di un appuntamento molto atteso da fedeli e devoti della zona che, una volta all’anno, moltiplicano i momenti di aggregazione e di condivisione sotto il segno della preghiera. Quest’anno, il triduo, in programma dal 25 al 27, sarà curato, in ognuno di questi giorni a partire dalle 19,30, da don Pippo Ruta, ispettore dei Salesiani di Sicilia. Sarà approfondito il tema “Il nome di Dio è misericordia”. Tra le altre iniziative in programma nel corso della settimana, da segnalare mercoledì 24 luglio, alle 18, le prime confessioni dei bambini e la festa per i ragazzi. Giovedì 25 luglio, alle 19, poi, spazio al triduo “Insieme ai nostri anziani” in cui sarà promosso uno specifico momento di aggregazione a vantaggio di chi è più avanti negli anni. La festa esterna si terrà domenica 28 luglio con la processione con il Santissimo Sacramento che si terrà subito dopo la celebrazione eucaristica delle 19. “Il Sacro Cuore di Gesù – sottolinea il parroco, don Nino Aprile, nel messaggio inviato ai fedeli – ha promesso di essere presente in mezzo a coloro che sono uniti nel suo nome. Guarda, dunque, la nostra famiglia che ti prega con viva fede, animata dall’amore verso di te. A te vogliamo consacrare noi stessi, la nostra sofferenza e la nostra gioia affinché la nostra casa, come quella di Nazaret, possa essere un tempio di pace, di purezza e di amore”. Tra gli appuntamenti di approfondimento che si terranno nel corso della settimana, da mettere in evidenza, giovedì 25, a partire dalle 21, un momento di confronto sul fenomeno del bullismo. Sotto le stelle, i parrocchiani si incontreranno e avranno la possibilità di interrogarsi insieme ai ragazzi, agli operatori scolastici, sanitari e sociali.