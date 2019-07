Ragusa, Grazia Di Giacomo nominata responsabile provinciale per il tesseramento della Lega Salvini per la Sicilia

Nominati i responsabili provinciali per il tesseramento della Lega Salvini per la Sicilia. Per Ragusa è stata nominata Grazia Di Giacomo, 41 anni, gelese d’origine ma ragusana di adozione. Gli altri sono Ornella Russello per Agrigento, Giuseppe Spata per Caltanissetta, Sonia Grasso per Catania, Saverio Cuci per Enna, Giuseppe Carpo per Messina, Davide Lercara per Palermo, Rita Liberti per Siracusa, Alessandro Giacomazzo per Trapani.