Da Marina di Ragusa la foto scelta dalla Nasa per il solstizio d’estate

Ieri, per il solstizio d’estate, la Nasa ha scelto una immagine tutta italiana come Apod (Astronomy Picture Of the Day), notevole anche per il suo valore didattico. A realizzarla è stata l’astrofotografa Marcella Giulia Pace del Cisa (Centro Ibleo Studi Astronomici), delegazione Uai per la provincia di Ragusa, che già lo scorso anno era stata protagonista di una pubblicazione apod della Nasa attraverso uno scatto della Luna su l l ’Etna.

L’immagine è un Analemma solare, cioè la curva (leminiscata) che si viene a formare se si sovrappongono immagini del sole ripreso ogni 10 giorni, alla stessa ora e dalla stessa posizione. Lo scatto è stato realizzato in Sicilia, in località Gatto Corvino, nei pressi di Marina di Ragusa.