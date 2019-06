A Scicli risuona il ritmo salentino del Taranta Sicily Fest. Il nove agosto si balla per la nona edizione del festival.

Tante novità ma anche molte conferme per la nona edizione del “Taranta Sicily Fest” che ritornerà ad animare l’estate sciclitana coinvolgendo migliaia di giovani pronti a lasciarsi trascinare dalla musica popolare. Un ponte immaginario in musica, quello che ha saputo creare negli anni questa manifestazione, unendo la Sicilia alla Puglia e viceversa, a ritmo di musica e facendo ballare migliaia di persone in piazza. Sui social è stata già annunciata la nuova data: il “Taranta Sicily Fest” tornerà venerdì 9 agosto. La manifestazione, da sempre organizzata dall’associazione Barocco Eventi, è dedicata alla cultura popolare della musica del Sud Italia. A “pizzicare” tutti i presenti saranno due band di livello internazionale provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia, i cui nomi verranno presentati durante le prossime settimane. Grazie all’appoggio costante del Comune di Scicli e dei numerosi sponsor privati, la manifestazione sarà interamente ad ingresso gratuito e si svolgerà in Piazza Italia che, come l’edizione passata, sarà il cuore del “Taranta Sicily Fest”. Grande attesa anche per lo stage di danza pomeridiano aperto a tutti coloro che vorranno sperimentare o approfondire la pizzica, guidati da una ballerina professionista. Uno straordinario evento estivo che in pochi anni è ormai divenuto un punto di riferimento della musica popolare, atteso e riconosciuto da tutta la Sicilia. Il visual della nona edizione del Festival è stato curato da Sebastiano Lucenti. L’elemento dominante della grafica è un ragno invaso dalle fiamme; l’animale richiama al fenomeno del tarantismo, il fuoco e le stelle cadenti richiamano alla vicina notte di San Lorenzo. Altre novità, inclusi gli eventi che verranno organizzati e che faranno da cornice al grande concerto del 9 agosto, verranno annunciati nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.tarantasicilyfest.it e i social, instagram e Facebook.