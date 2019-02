Maltempo, on. Dipasquale (PD): “Mentre la Sicilia è nel caos Musumeci pensa alle europee”

“Mentre la Sicilia è devastata dal maltempo, Musumeci pensa solo futuro politico di Diventerà Bellissima. Se trovasse il tempo di occuparsi anche e soprattutto dell’isola e dei siciliani in queste ore drammatiche, lo ringrazieremmo con cuore”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Pd e segretario alla Presidenza dell’ARS.

“I trasferimenti da e per le isole minori sospesi, circolazione ferroviaria in tilt, danni incalcolabili all’agricoltura, le città nel caos con impianti pubblici e numerose vie chiuse: una situazione – continua Dipasquale – che meriterebbe tutta un’altra attenzione da parte del Governatore siciliano che, invece, è concentrato su altre questioni”.

“Mentre Musumeci e i suoi, allo Sheraton di Catania, cercano di capire come posizionarsi alle europee – conclude l’esponente del Pd – c’è un piccolo Stato da cinque milioni di abitanti che avrebbe bisogno del proprio Presidente… Se volesse finirla di perder tempo e dedicarsi ai siciliani gliene saremmo grati”.