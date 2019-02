iGrandiviaggi seleziona a Ragusa personale per l’estate 2019

Il tour operator iGrandiviaggi è alla ricerca di nuovo personale per le sue equipe di intrattenimento da destinare nei sui centri situati sia in Italia che all’estero!

Un’opportunità per ragazzi e ragazze, anche alla prima esperienza, di vivere un’esperienza divertente e di valore, in un ambiente stimolante, creativo e gestito professionalmente. Sono previsti diversi recruiting days in tutta Italia, tra cui il 12 marzo a Ragusa, presso il Mediterraneo Palace hotel.

iGrandiViaggi vanta una lunga esperienza nel mercato turistico italiano iniziata nel 1931. Oggi propone vacanze in strutture in quasi tutto il mondo, molte delle quali di proprietà. Esclusive destinazioni tra cui: Emirati Arabi, Oman, Mauritius, Maldive, Seychelles, Kenya, Zanzibar, oltre all’Italia con Sicilia e Sardegna.

iGrandiViaggi punta da sempre sulla professionalità e sulla competenza del personale, insieme alla qualità delle strutture di alto livello e della bellezza delle località. L’intrattenimento è una vera e propria cultura che coinvolge tutti i settori: animazione, AIGO (intrattenimento per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni), sport, assistenza turistica e boutique. Lo stile che contraddistingue l’intrattenimento è ricercato, mai invadente, professionale sul piano degli spettacoli serali. La ricerca e rivolta a ragazze e ragazzi spigliati, solari, motivati e predisposti al lavoro in team.

I requisiti di base per accedere alle selezioni sono: età compresa tra i 18 e i 35 anni, buona conoscenza della lingua inglese (per l’estero) e una disponibilità di tempo di almeno tre mesi per l’Italia e cinque per l’estero. Non è indispensabile aver maturato precedenti esperienze nel settore. Di seguito le figure ricercate:

 Capi Animazione e Capi Sport con esperienza;

 Animatori / Hostess / Musical Performer / Cabarettisti;

 Tecnici di spettacolo (Scenografi, Costumisti, Fonici, Multimediali, Deejay, Coreografi);

 Musicisti e Cantanti pianobar;

 Animatori AIGO per nursery, baby, mini, junior e young Club;

 Istruttori sportivi (vela, windsurf, canoa, tennis, fitness, tiro con l’arco, tornei) e generici appassionati;

 Addetti traffico/escursioni e assistenti turistici;

 Addetti boutique.

Per candidarsi inviare un curriculum, insieme ad una foto a figura intera, compilando il modulo nella sezione iGVJob del sito www.igrandiviaggi.it, per l’area Intrattenimento e Servizi (link: http://www.igrandiviaggi.it/igv‐job/curriculum/).

Per informazioni: recruiting@igrandiviaggi.it oppure 02.29046413 o 02.29046414.