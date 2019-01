L’on. Ragusa ospite della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Ragusa

L’on. Orazio Ragusa, presidente della Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Sicilia, questa mattina è stato ospite della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Ragusa su invito del presidente Concetta Raniolo.

Tra gli argomenti affrontati ci si è soffermati in particolare alla reperibilità da parte del Comune di Ragusa dei fondi comunitari a disposizione della Regione.

“Continuano gli incontri con i parlamentari della provincia di Ragusa che – ha dichiarato a margine il presidente Concetta Raniolo – fin dal nostro insediamento ho voluto invitare presso l’organismo da me presieduto proprio per conoscere meglio le loro attività. Da parte dell’on. Ragusa abbiamo trovato tanta sensibilità soprattutto per ciò che concerne la possibilità di reperire risorse europee che sono già nella disponibilità della Regione. L’on. Ragusa, infatti, ci ha invitati a una seduta della Commissione Attività Produttive per incontrare i dirigenti regionali e i membri del Governo in modo da poter presentare le nostre esigenze e ricevere, da parte loro, le indicazioni più utili per riuscire nell’intento che l’amministrazione Cassì si è prefissa e cioè potere accedere, rispetto al passato, a una quantità maggiore di risorse comunitarie”.

“Rientra tra le prerogative di un parlamentare il lavoro mettere in sintonia il Governo regionale con i territori – ha detto invece l’on. Ragusa – e per questo motivo ho invitato a Palermo, in una apposita seduta della Commissione Attività Produttive, i Consiglieri comunali che fanno parte della Commissione Sviluppo Economico in modo da offrire loro la possibilità di avere un confronto utile con i vertici regionali che si occupano di programmazione e bandi europei. Il territorio della provincia di Ragusa ha enorme potenzialità e gli amministratori del Comune capoluogo stanno dimostrando di voler partecipare da protagonisti a una necessaria fase di rilancio. Su questo troveranno sempre il mio totale sostegno”.