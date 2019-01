Il Commissario Montalbano torna in febbraio su Rai1 con due nuovi episodi. Sarà omaggiato Marcello Perracchio

Il Commissario Montalbano tornerà in Tv l’11 e il 18 febbraio prossimi sempre su Rai1 con due nuovi episodi della fiction girati la scorsa primavera nel Ragusano dal regista Alberto Sironi. “Una storia del ’43” e “L’altro capo del filo”, saranno i titoli che segnano la tredicesima stagione degli appuntamenti col poliziotto creato da Andrea Camilleri, e saranno anche le due produzioni celebrative dei vent’anni di vita televisiva di Montalbano. Le due nuove puntate di Montalbano, prodotte dalla Palomar, saranno incentrate sul tema dei migranti. «Questi nuovi episodi, di cui uno sarà ambientato fuori dalla Sicilia, addirittura in Friuli, saranno l’occasione per rendere omaggio all’attore modicano Marcello Perracchio, deceduto a 79 anni, che aveva impersonato nella fiction la figura del medico legale, dottor Pasquano.

Il Commissario Montalbano omaggerà la scomparsa del medico legale, l’uomo che non voleva che gli rompessero «i cabbasisi», sarà raccontata e sceneggiata. Luca Zingaretti si recherà a casa di Pasquano, un palazzo nobiliare di fronte al duomo di San Giorgio di Modica. E poi si assisterà anche al funerale del medico e al suo seppellimento, che è stato girato nel cimitero monumentale di Scicli.