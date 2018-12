Scontro tra due auto. Tre feriti a Modica

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato in tarda serata in Via Vittorio Veneto a Modica, nella zona della stazione ferroviaria. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Punto condotta da un ventenne modicano e una Opel condotta da una 36enne, anche questa di Modica. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasferito i due conducenti e la passeggera della Fiat all’Ospedale Maggiore. Le prognosi variano da 7 a 15 giorni. Sul posto la polizia.